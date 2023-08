Tuttosport ammette: "Berardi cambia i rapporti Juventus-Sassuolo: ora sono botte"

TuttoNapoli.net

In una domenica di campionato, è la situazione di Domenico Berardi a tenere banco. L'attaccante del Sassuolo, alla presentazione della squadra in piazza, aveva gelato tutti dichiarando che non sapeva se sarebbe rimasto ancora in neroverde. Su di lui si è mossa con insistenza la Juventus che però non aveva offerto la cifra congrua a quella che voleva la società emiliana. Hanno fatto seguito poi le parole di Carnevali che di fatto ha tolto il giocatore del mercato senza risparmiare qualche critica ai bianconeri.

Rapporti più freddi

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ragazzo era stimolato dalla possibilità di approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Adesso però il giocatore non sarebbe più sul mercato ma mai dire mai anche se i rapporti fra club, che fino all'anno scorso erano ottimi, adesso sembrano essere decisamente più freddi.