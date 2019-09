Tuttosport - Analisi in sala tv del ko col Cagliari, non è mancata l'autocritica da parte di Ancelotti

È stato un intervento soft, ma di polso, non privo di qualche accenno autocritico quello di Carlo Ancelotti. Tuttosport oggi in edicola racconta della riunione in casa Napoli all’indomani del ko col Cagliari: "È un insieme di amarezza e di incredulità, rileggendo i numeri della partita e rivedendo le immagini di quanto accaduto in una notte stregata sì, ma fatta anche di errori. E sono stati tutti analizzati ieri mattina, in sala tv a Castelvolturno, dove Carlo Ancelotti ed il suo staff hanno riunito la squadra per cominciare a preparare il lunch match di domenica al San Paolo contro il Brescia".