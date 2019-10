Tuttosport - Ancelotti, discorso alla squadra post-Verona: un aspetto non l'ha convinto

Il successo ottenuto contro l'Hellas Verona fa respirare il Napoli, ma adesso è già tempo di pensare al Salisburgo, visto che domani già saremo alla vigilia. Proprio per la difficoltà dell'incontro, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Carlo Ancelotti ha fatto un discorso alla squadra perché non soddisfatto del primo tempo di sabato pomeriggio contro gli scaligeri. Il Napoli va alla ricerca di continuità di rendimento, anche all'interno della stessa partita.