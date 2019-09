Tuttosport - Ancelotti lascia gli azzurri liberi: niente ritiro pre gara, c'è ottimismo

Il Napoli si è preparato in queste ore alla sfida contro il Cagliari. Ancelotti ha lasciato, però, in libertà gli azzurri alla vigilia del match contro i sardi: come riportato da Tuttosport, la squadra azzurra ha passato la serata di ieri con le famiglie (rinunciando al ritiro pre gara), dimostrando gran serenità all'interno dell'ambiente azzurro. Tra i giocatori circola ottimismo e soltanto oggi sarà svelato l'undici scelto da Ancelotti per fronteggiare i sardi, con diversi azzurri che dovrebbero ritrovare il posto dall'inizio, come la coppia d'attacco composta da Lozano e Mertens.