Tuttosport - Ancelotti manda in confusione un Napoli scombussolato

Un Napoli in confusione nell'analisi di Tuttosport. Così scrive il quotidiano analizzando la sfida al Torino: "Se n’è accorto anche Carletto, a ‘sto giro: scombussolato innanzi tutto dal continuo passaggio del Toro dal 3-5-1-1 al 4-4-1-1, con transiti anche nel 5-3-1-1, e poi fermo al palo, nel fumo grigio del trio offensivo iniziale; e, nel finale, dietro agli errori sottoporta di testa di Llorente, che pure ha creato grattacapi assai a Lyanco e compagnia sulle palle alte. Per Sirugu, solo una parata super: su una sventola di Ruiz, nel primo tempo. Anche la statistica è sostanza, di conseguenza. Il Napoli aveva sempre vinto nelle precedenti 4 trasferte, qui: e stavolta se ne è tornato a casa mesto, se non pesto".