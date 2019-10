Tuttosport - Ancelotti, nuovi colloqui individuali: vorrà chiarimenti da chi si è detto 'demoralizzato'

Manca poco al ritorno del campionato di Serie A, e sarà compito di Carlo Ancelotti riportare il Napoli ad alti livelli dopo un avvio di stagione altalenante, sopratutto nei risultati con le ultime partite che non hanno portato in casa azzurri i punti sperati. Come riporta oggi Tuttosport, il tecnico azzurro ritroverà tutti gli effettivi nel corso delle prossime ore, e già prima dell'Hellas Ancelotti aumenterà i colloqui individuali con i giocatori: l'obiettivo - si legge - è quello di verificare la tenuta fisica ma sopratutto mentale degli azzurri, sopratutto lavorando su quelli che si sono definiti "demoralizzati" quando non sono in nazionale.