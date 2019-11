Tuttosport: "Ancelotti potrebbe anche dimettersi, ipotesi De Biasi come traghettatore"

Carlo Ancelotti potrebbe anche valutare la possibilità di dimettersi dopo il caos generato dalla decisione dei calciatori di ribellarsi al ritiro voluto dalla società. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come Aurelio De Laurentiis non vorrebbe prendere più tecnici molto costosi ma che potrebbe fare un’eccezione per Spalletti, sempre che il suo ingaggio non risultasse pesante, come potrebbe essere prendendolo oggi. L’arrivo di Spalletti in corsa - spiega il quotidiano - sembra molto complicato, mentre nel ruolo di traghettatore potrebbe essere ben visto Gianni De Biasi.