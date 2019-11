Tuttosport - Ancelotti può variare il sistema di gioco: due le opzioni

Cambio tattico all'orizzonte in casa Napoli? Esistono diversi scenari possibili che Carlo Ancelotti sta valutando in vista del ritorno in campo, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Per dare corpo alla svolta, toccherà ad Ancelotti mettere mano al sistema di gioco del Napoli, perchè l’attuale 4-4-2 sembrerebbe non dare più frutti. Due le opzioni. Una porta al 4-3-3, oppure proseguire con il 4-4-2, però con due esterni di centrocampo che non siano punte, cioè Zielinski e Callejon, e due centrali da scegliere nel mazzo".