Tuttosport - Atteso l'ok di Lozano per il via libera a Verdi, il Torino aspetta

Al primo posto nella lista preferenziale di Walter Mazzarri per rinforzare il suo Torino c’è sempre Simone Verdi. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: “il Torino aspetta. Ha fatto al Napoli diverse proposte ritenute giuste visto che la passata stagione il giocatore non ha certo brillato come ai tempi del Bologna. Il suo procuratore conferma l’interesse del suo assistito per i granata ma allo stesso tempo tiene aperta la porta al Napoli. Anche lui aspetta. Considerato il ridotto numero di minutaggio che Verdi ha avuto lo scorso anno con Ancelotti, diventa difficile pensare che in futuro possa avere più spazio. L’impressione è che prima di liberare Verdi il presidente De Laurentiis voglia chiudere per Lozano, messicano del Psv”.