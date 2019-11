Tuttosport - Basterà riportare il Napoli lì dove Sarri lo aveva lasciato per ritrovare gioco e risultati?

Basterà riportare il Napoli lì dove Sarri lo aveva lasciato per ritrovare bel gioco e continuità di risultati? Si interroga sul paventato ritorno al 4-3-3 in casa Napoli l'edizione odierna di Tuttosport: "Se prendessimo in esame l’unica volta in cui quest’anno la squadra ha giocato con il 4-3-3 (il 6 ottobre a Torino, 0-0), verrebbe da pensare che c’è ancora molto da lavorare. Ma tanto tanto, per ritrovare quegli automatismi di sarriana memoria. Magari Ancelotti potrebbe fare affidamento sul ricordo di una squadra che potrebbe ripetere pedissequamente i movimenti di gioco che gli erano propri. Ma dopo un anno e mezzo, sembra molto più probabile che il gruppo abbia dimenticato tutto. Può succedere, perché quel 4-3-3 spumeggiante va allenato giorno per giorno. E’ una questione di metodologia, continuità ossessiva di alcuni movimenti da parte della squadra. Oltre ad un lavoro ormai codificato: il terzo uomo, il “muro”, la giocata sistematica, palla avanti, palla indietro e palla nello spazio, meglio se su di un esterno. A questo punto, però, meglio provarci che continuare a giocare con un modulo sempre diverso e che ha scoraggiato i calciatori. La squadra non è appagata e non riesce a vedere un progetto tecnico in cui credere