Tuttosport boccia Giacomelli-Banti: "5 per il rigore negato e la pessima gestione della bagarre sul 2-2"

Bocciatura totale per l'arbitro Giacomelli - ma anche per il Var, Banti - sul quotidiano Tuttosport. Voto 5 per il direttore di gara della sfida tra Napoli e Atalanta così motivato: "5 per il rigore non dato e per la pessima gestione della bagarre post 2-2. Responsabilità che il direttore di gara deve condividere con Banti, al Var".