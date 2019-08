Tuttosport boccia Milik: "Poco incisivo, ci pensa Mertens a fare il bomber"

Napoli brillante, Milik poco incisivo. Questo il pensiero di Tuttosport, che racconta così la vittoria degli azzurri sul Marsiglia: "Il gol che decide la partita sul finire del primo tempo è targato Mertens ma vede la partecipazione di due attori costanti nel protagonismo degli attacchi napoletani. Il lancio di Insigne dalla sinistra che imbecca Callejon, il quale a sua volta appoggia per Mertens, è la replica di un film già visto con il solito finale. Il belga, schierato da mezzapunta alle spalle di un Milik poco incisivo, si cala nuovamente nei panni del marcatore prolifico, come ai bei tempi della gestione di Maurizio Sarri. In precedenza gli azzurri avevano tenuto bene il campo, raccogliendo così il meritato vantaggio da gestire poi nella ripresa. I padroni di casa non riuscivano praticamente mai ad impensierire la retroguardia partenopea, nella quale Meret dimostra di essere sempre più sicuro e maturo. Il secondo tempo, con Callejon spostato in mediana, vedeva il Napoli abbassare i ritmi nonostante continuasse a cercare il secondo gol, sfiorato solo una volta da Younes di testa. Qualche piccolo episodio di nervosismo, denotato dai sei cartellini gialli, adornava una ripresa senza troppi lampi. Ora il Napoli aspetta il Barça. E sarà tutta un'altra storia"