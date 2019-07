Tuttosport - Cairo all'assalto di Verdi, proposto prestito oneroso con obbligo di riscatto: le cifre

La ciliegina sulla torta granata rimane Simone Verdi. L'edizione odierna di Tuttosport è sicura che il Torino sia pronto a fare uno sforzo importante per avere dal Napoli l'esterno classe '92: "Per avvicinare la richiesta di De Laurentiis la società granata pensa a una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’idea è di caricare il prestito oneroso (arrivando anche a 4 milioni), per poi fissare un obbligo attorno ai 18. Più difficile, allo stato dell’arte, pensare a un Cairo che possa aprire all’ipotesi di accordare al Napoli una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Sul quale, con scarsa sorte, è provata a tornare la Samp, negli ultimi giorni".