Tuttosport - Callejon highlander: mai una partita saltata e può ricoprire almeno tre ruoli

Si parla tanto del futuro di José Maria Callejon, il cui contratto è in scadenza e per il quale c'è una trattativa in corso per il rinnovo. A Napoli sperano di non perdere lo spagnolo, vista la sua polivalenza. Aspetto sottolineato da Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Callejon è un calciatore come pochi al mondo e dal 2013, anno del suo arrivo a Napoli, è quello che ha giocato di più: mai una partita saltata per infortunio. Callejon è buono per tutte le stagioni e per tutti i ruoli, da punta nel 4-3-3 di Maurzio Sarri, da esterno di centrocampo o addirittura da mediano nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti. “Palle” o “non palle” se ne andrà una colonna difficilmente sostituibile".