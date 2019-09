Tuttosport - Callejon, proposto il rinnovo: si cerca l'accordo, sullo sfondo l'MLS

Il futuro di Josè Maria Callejon potrebbe essere negli Stati Uniti. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il Napoli avrebbe proposto allo spagnolo il rinnovo per una sola stagione, mentre il giocatore vorrebbe due anni di contratto. Se le parti non troverenno un accordo, Callejon potrebbe tentare l'avventura in MLS già la prossima stagione.