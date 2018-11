Tuttosport - Caso Piatek per gennaio: il Napoli può prenderlo e lasciarlo a Genova, i dettagli

Mancano ancora diverse settimane all'inizio della prossima finestra di mercato, ma già impazzano quelle che sono previsioni, rumors e possibili affarsi. Come riporta oggi Tuttosport, il Napoli non ha bisogno di cedere e nemmeno di comprare, fatta eccezione per qualche situazione particolare. Potrebbe essere il caso, quest'ultimo, di PIatek che potrebbe essere prelevato ancora adesso ad un prezzo ragionevole, per poi farlo restare a Genova fino alla fine della stagione.