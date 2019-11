Tuttosport - Col Milan toccherà ai piccoletti in attacco: Insigne l'unico sicuro di giocare

Un problema, quello del gol, che è ritornato ad assillare i partenopei. Lo scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, snocciolando alcuni dati: "Nelle ultime nove partite, in tutte le competizioni, le reti realizzate sono state soltanto dieci, a dispetto di un trend iniziale da 15 gol segnati in cinque partite ma con l’aggravio di otto gol al passivo. Domani allo stadio Meazza la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Lorenzo Insigne e Dries Mertens, oppure il capitano insieme con Lozano, che si è allenato forte in queste ultime due settimane. Di sicuro ci sarà il Magnifico che ha pure un’ottima tradizione contro il Milan. In dodici sfide ha segnato sei gol, una rete ogni due gare, tre delle quali proprio al Meazza. E poi ha ritrovato entusiasmo nella nazionale di Roberto Mancini".