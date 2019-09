Tuttosport - Con Ancelotti non esistono più riserve! Avvicendamento totale ma affidabile

La vittoria dell’avvicendamento, quasi totale ma affidabile. Così inizia il racconto di Tuttosport del poker azzurro sul campo del Lecce, con il quotidiano che esalta le rotazioni: "Le riserve non esistono più e Ancelotti contro il Lecce può schierare una squadra che riesce a chiudere l’incontro già nel primo tempo. Sembrava una partita monotona e con poca applicazione del Napoli che patisce anche la voglia del Lecce bravo a partire in contropiede. Ancelotti sceglie un ampio turnover così come anticipato, ma sorprende tutti perché sono ben 8 i calciatori che non avevano giocato con il Liverpool e ben 7 che non avevano giocato con la Sampdoria. A centrocampo fuori Callejon, c'è Elmas con Zielinski e Fabian. In difesa Malcuit e Ghoulam fanno rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui. In avanti spazio alla coppia Milik-Llorente. Il cocktail è letale: Llorente, Fabian e Insigne rifilano un poker ai salentini".