Tuttosport - Critiche assorbite, Ancelotti ha indicato la via: poche chiacchiere e tanto lavoro

Napoli pronto a ripartire. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che si proietta alla sfida di sabato alle 18 al San Paolo contro l'Hellas di Juric: "Le ha assorbite tutte le critiche ed è pronto a ripartire e far ricredere chi ha mosso qualche appunto di troppo in questo inizio stagione. Si è ritrovata ieri a Castelvolturno la squadra: Carlo Ancelotti ha finalmente potuto riabbracciare il gruppo che è tornato al completo dopo gli impegni con le Nazionali (a eccezione di Lozano). Poche chiacchiere e tanto lavoro: il Napoli ha messo nel mirino il Verona, prossimo avversario di campionato e vuole vincere convincendo davanti al pubblico del San Paolo che sarà numeroso. Il Napoli è concentrato perché la partita è semplice soltanto sulla carta: il Verona è avversario ostico, ha segnato un gol in tutte le ultime sei trasferte di Serie A ed ottenuto nove punti nelle prime sette giornate di campionato, soltanto quattro in meno rispetto al Napoli che però ha una buona tradizione contro i veronesi".