Tuttosport - De Laurentiis torna a Capri: contatto costante per dirigere l'operazione Manolas

Aurelio De Laurentiis è di nuovo a Capri. Il presidente del Napoli ieri il patron ha raggiunto Napoli in treno per poi dirigersi sull’isola azzurra. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport che spiega come il patron azzurro dirigerà le operazioni per l’arrivo a Napoli di Kostas Manolas che è atteso in giornata a Milano da Cristiano Giuntoli per la firma con il Napoli.