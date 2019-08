Tuttosport - De Paul chiama Ancelotti, l'entourage dell'argentino ha effettuato un sondaggio

C'è anche Rodrigo De Paul tra i nomi accostati fortemente al Napoli nel corso delle ultime settimane. Il giocatore argentino sembra essere ancora nei radar azzurri, come riporta oggi Tuttosport: "Gli agenti hanno provato a mettersi in contatto con Ancelotti per capire se il tecnico azzurro vedrebbe bene l’argentino nel suo progetto tecnico e se può davvero esserci il Napoli nel futuro del tuttocampista dell’Udinese che non è tuttavia prioritario nel mercato del Napoli, ma solo un’alternativa di lusso".