Tuttosport - De Paul vuole Napoli: l'argentino aspetta una chiamata, intreccio di mercato col Torino

Il nome di Rodrigo De Paul è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane, salvo poi ritrovarsi relegato più in basso nella lista della spesa di Giuntoli. Del giocatore argentino, infatti, non se ne parla da un po' in ottica Napoli, eppure sembra che qualcosa possa cambiare nelle ultime ore: secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante bianconero starebbe aspettando proprio una chiamata del club azzurro, ben contento della possibilità di poter approdare all'ombra del Vesuvio. Su di lui, però, non c'è soltanto il Napoli: un vero e proprio intreccio di mercato - si legge - potrebbe formarsi con il Torino, anche esso intenzionato a mettere le mani su De Paul. Torino che, al contempo, sta portando avanti la trattativa per Simone Verdi proprio con il Napoli.