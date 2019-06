Tuttosport - Diawara-Roma, affare slitta a luglio: valutazione dipenderà dall'affare Manolas

Amadou Diawara, una trattativa che potrebbe diventara calda nel mese di luglio. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "In mezzo al campo avviato il discorso per Diawara che però slitterà a luglio. Va trovata ancora l'intesa sulla valutazione del cartellino che va di pari passo con il costo finale di Manolas. Per intenderci: se il Napoli pagherà la clausola rescissoria, la quotazione dell'ex Bologna salirà. Altrimenti, avverrà il contrario".