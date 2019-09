Tuttosport - Difesa disastrosa: solo una volta nella storia si è fatto peggio

"C’è ancora delusione per la sconfitta di Torino e, oltre la rimonta, restano i numeri che fotografano il momento che vive il Napoli: prolifico in zona gol, quanto perforabile in difesa". L'edizione odierna di Tuttosport focalizza la propria attenzione sulle difficoltà difensive del Napoli nelle prime due di campionato: "Le 7 reti segnate in 2 gare di campionato confermano la propensione offensiva della squadra azzurra che è andata in gol anche con i nuovi acquisti in questa stagione: Lozano, Di Lorenzo e Manolas. A preoccupare, però, sono i 7 gol subiti tra Fiorentina e Juventus. Roba mai vista nel calcio moderno. Nella sua storia il Napoli due volte ne ha incassati altrettanti in avvio di torneo, nelle stagioni 1931/32 e 1947/48, e solo una volta ha fatto peggio, nella stagione 1962/63 quando incassò 8 reti. E’ evidente che qualcosa non funziona lì dietro, complice un centrocampo blando che non riesce a fare filtro".