Tuttosport - Due fattori hanno restituito solidità alla difesa

Due elementi hanno dato nuove certezze alla difesa del Napoli: la posizione di Allan e le parate di Meret. Questa l'analisi di Tuttosport dopo la vittoria degli azzurri contro l'Hellas: "Come una boccata d’ossigeno. La vittoria di sabato sul Verona ha permesso al Napoli di respirare. Tre punti per restare sempre agganciati al treno delle prime in classifica, con qualche certezza in più: la retroguardia è tornata ad essere solida. Ci sono due ragioni, l’esplosione di Meret e la collocazione di Allan davanti all’area, come difensore aggiunto della linea a 4. Il giovanissimo portiere (ha solo 22 anni) ha giocato 720’ delle 8 partite in cui è stato utilizzato ed in molte di queste è risultato decisivo, oltre ad aver aiutato il Napoli a ridurre drasticamente il numero delle reti incassate. Nelle prime due giornate di campionato erano state addirittura 7 (3 a Firenze e 4 allo Juventus Stadium), ma nelle successive 8 il numero è sceso addirittura a 3".