Tuttosport - Due novità di formazione: a centrocampo torna Elmas con Fabian

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Ancelotti in vista della sfida contro il Salisburgo di questa sera. Modulo confermato, 4-4-2, con due novità rispetto alla Roma annunciati dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola. A centrocampo possibile presenza di Elmas per Zielinski, in attacco Lozano favorito su Mertens. Confermato Milik che ha segnato 5 gol nelle ultime 4 di campionato ma in Champions è ancora a secco.