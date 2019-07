Tuttosport e l'indiscrezione su Zapata: "Non gli dispiacerebbe tornare, Inglese o Verdi più soldi per averlo"

I nomi in ballo sono tutti buoni per il bomber, ma Duvan Zapata resta ad oggi quello più fattibile. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Gli agenti del bomber hanno fatto trapelare l’indiscrezione che al loro assistito, pur trovandosi benissimo a Bergamo, non dispiacerebbe tornare a Napoli. Il cartellino di Inglese o quello di Verdi, più una robusta contropartita economica".