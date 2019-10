Tuttosport e la clausola di Koulibaly: "Tuti avvisati, in estate serviranno 150 mln"

Tutti avvisati: per Kalidou Koulibay serviranno 150 milioni in estate. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Sono in molti a pensare che questo sia il sesto e ultimo anno del K2 con il Napoli che, però, si è blindato con una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Clausola che scatterà a giugno prossimo e questo particolare verrà ricordato a quelli che, eventualmente, dovessero bussare alla porta del Napoli già a gennaio. In primis, il Manchester United, che ha la necessità di rimettere a posto la squadra, dopo l’inizio choc di quest’anno in Premier".