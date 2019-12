Tuttosport e la prima formazione di Gattuso: i punti fermi del suo 4-3-3

Testa bassa e pedalare, a partire dal match col Parma. L'edizione odierna di Tuttosport prova ad abbozzare la prima formazione del nuovo Napoli targato Gattuso: "Nel 4-3-3 scelto ci sono i primi punti fermi. In difesa non si scapperà dalla conferma di Meret tra i pali e dalla linea a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Un’altra certezza è rappresentata da Allan: il centrocampo non farà mai a meno del brasiliano. Per il resto ci saranno tre calciatori per due posti. Se la giocheranno Zielinski, Fabian ed Elmas con i primi due che si fanno preferire per conoscenza del calcio italiano. In attacco il ritorno dal primo minuto di Insigne. Gattuso intende responsabilizzare il capitano ancora di più. Al centro dell’attacco ci sarà Milik, con Llorente prima alternativa. Ritorno al passato per Mertens, provato in questi giorni di nuovo da vertice sinistro del tridente. A destra pare che Callejon si faccia preferire a Lozano".