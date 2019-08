Tuttosport - Fatta la formazione anti-Fiorentina: un solo dubbio in difesa per Ancelotti

Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola Raffaele Auriemma fa il punto sulla probabile formazione degli azzurri contro la Fiorentina per la gara di domani: “L’attacco ripartirà ancora da Mertens, con Milik che solo ieri è rientrato parzialmente in gruppo. Tra i pali ci sarà Meret, difesa con Di Lorenzo sulla destra, Manolas che dovrebbe far coppia con un Koulibaly tornato tardi (ma in grande forma) dalla coppa d’Africa, mentre a sinistra è ballottaggio aperto tra Mario Rui e Ghoulam, alternati regolarmente in pre-campionato. Zielinski e Allan in mediana, con Callejon, Fabian Ruiz e Insigne che agiranno sulla trequarti".