Tuttosport - Formazione anti-Salisburgo, Milik sarà certamente titolare

Bisognerà evitare di prendere gol e provare anche a segnarne, sì, ma con quale coppia d’attacco? L'interrogativo viene posto dall'edizione odierna di Tuttosport, che pare però avere almeno una certezza su Arek Milik, che secondo il quotidiano è certo di avere una maglia da titolare nella sfida con il Salisburgo: "La sfida è tra i soliti 4, con Milik ormai certo del posto, e non solo per le 2 reti realizzate al Verona. Il polacco ha giocato 4 partite, realizzando con la media di uno ogni 121’. Llorente avrebbe un rendimento più elevato (3 gol in 8 gare, media di un gol ogni 93’) ed un'esperienza maggiore, ma non vanno trascurati Mertens (5 gol in 9 partite, uno ogni 132’) ed il capitano Insigne (3 gol in 8 gare, una ogni 174’) desideroso del riscatto in Champions, dopo la clamorosa tribuna di Genk".