Tuttosport - Gattuso non fa sconti: aumentati carichi di lavoro, squadra costretta a rifare la preparazione

Match decisivo per il futuro del Napoli, con un Gattuso che cambia i metodi di lavoro per far cambiare passo al suo Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta così le ultime mosse del nuovo tecnico: "Per questo motivo la gara del Mapei Stadium, la seconda della gestione Gattuso, riveste un’importanza fondamentale. Il Napoli non vince da 8 partite di campionato, nelle quali ha conquistato soltanto 5 punti. La classifica è deficitaria, raccolti soltanto 21 punti in 15 gare. Ed è la quota più bassa dell’era De Laurentiis. In caso di sconfitta al Mapei, il Napoli (attualmente ottavo) verrebbe scavalcato pure dal Sassuolo, ma per evitare tutto ciò, Gattuso ha aumentato i carichi di lavoro, costringendo gli azzurri a rifare la preparazione".