Tuttosport, Gattuso pensa a due novità: sorpresa tra i pali, cambio in regia

Che formazione contro il Sassuolo per Rino Gattuso? Prova ad abbozzare alcune mosse del tecnico del Napoli l'edizione odierna di Tuttosport: "Al posto di Koulibaly, che si è infortunato proprio nei primi minuti di Napoli-Parma (1-2), ci sarà una chance dall’inizio per Luperto al fianco di Manolas. Infatti, oltre a Koulibaly, anche Maksimovic è indisponibile per l’incontro col Sassuolo. Pochi dubbi sugli impieghi di Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Ghoulam sta meglio e potrebbe tornare tra i convocati due mesi dopo l’ultima volta. In porta potrebbe esserci una chance per Ospina, anche perché così come succedeva con Ancelotti, il colombiano ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e nelle mani. Al centro della linea mediana del 4-3-3 scelto da Gattuso per riportare il Napoli in zona coppe potrebbe esserci Fabian Ruiz e non Allan, come è avvenuto al San Paolo contro il Parma. Il brasiliano dovrebbe tornare sul centro-destra, mentre Zielinski si sistemerà sul centro-sinistra. Poche possibilità di vedere Elmas dal primo minuto.

Scelti già due terzi del tridente. Il ruolo di centravanti spetterà a Milik. Sul vertice sinistro, fiducia ancora a Insigne, nonostante i gol sbagliati sabato scorso. A destra, c’è il ballottaggio Callejon-Lozano. Secondo quanto trapela dagli allenamenti a porte chiuse al Centro Sportivo di Castel Volturno, sarebbe in vantaggio lo spagnolo. Ancora panchina, quindi, per il messicano pagato 42 milioni di euro (più le commissioni) per volere di Ancelotti".