Tuttosport - Gattuso vuole un esterno, Rodriguez pronto a dire sì ma ad una condizione

Rino Gattuso ha chiesto a De Laurentiis anche un esterno sinistro. Lo evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport, che parla del possibile arrivo di un ex calciatore del tecnico del Napoli: "Contatti col Milan per Ricardo Rodriguez. L’ex mancino del Wolfsburg è seguito pure dal Fenerbahce ma Rodrigeuz ha dato priorità alla possibilità di tornare a lavorare con Gattuso dopo la parentesi in rossonero. A un patto, che possa avere più spazio rispetto al Milan. Ma Giuntoli lo vorrebbe in prestito e con la condizione che faccia la riserva a Mario Rui, cosa che Rodriguez non si sente di accettare perché non avrebbe senso passare da una panchina all’altra, per poi tornare alla base a fine giugno".