Tuttosport - Giocare di domenica alle 15 porta bene? Il Napoli non perde da oltre due anni

Il Napoli potrà fare affidamento su quello che Tuttosport chiama "talismano". La formazione di Carlo Ancelotti torna a giocare di domenica alle 15, come un tempo. Un orario che porta bene agli azzurri. Come riferito da Tuttosport, infatti, è dal 15 ottobre 2016 che il Napoli non perde scendendo in campo nel canonico orario. Era una partita con l'Atalanta, poi da allora in 19 occasioni addirittura 14 vittorie e 5 pareggi il bilancio.