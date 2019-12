Tuttosport giustifica la Juve: "Haaland avrebbe comportato squilibri finanziari e di spogliatoio"

Alla fine l’asta per Erling Braut Haaland l’ha vinta il Borussia Dortmund, scrive il quotidiano torinese Tuttosport che racconta come i tedeschi, pur di anticipare Juventus (in primis), Manchester United e Lipsia, hanno fatto un “all-in” pokeristico da 125 milioni di euro. Il conteggio viene fatto tra costo del cartellino (22), commissioni al padre (8) e all’agente Mino Raiola (15) e un super stipendio da 40 milioni netti (quasi 80 lordi) per cinque anni: "Tutto ha un prezzo e i bianconeri hanno deciso di fermarsi un passo prima per evitare squilibri di spogliatoio e finanziari. Seppur il valore del bomber norvegese non sia in discussione - parliamo di un 2000 da 28 gol stagionali con il Red Bull Salisburgo, di cui 8 nel girone di Champions - alla Continassa non se la sono sentiti di ricoprire d’oro quella che sulla carta sarebbe stata la quarta punta nella rosa di Maurizio Sarri".