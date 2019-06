Tuttosport - Higuain seguirà Sarri alla Juve, Jorginho no: il tecnico punta su Pjanic

Dopo il vertice di ieri a Londra durante il quale il Chelsea avrebbe dato il via libera a liberare Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Napoli sembra sempre più vicino alla Juventus. Non è il solo, però, che potrebbe fare il precorso da Londra a Napoli. In bianconero dal Chelsea dovrebbero arrivare anche Gonzalo Higuain e l’ex Roma Emerson Palmieri. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

HIGUAIN - L’argentino non dovrebbe rientrare nei piani del club londinese con l’addio di Sarri. Il Pipita è ancora un giocatore della Juventus, visto che il Chelsea nel mercato invernale ha solo rilevato il prestito dal Milan. L’accordo prevede che i Blues possano riscattare il centravanti argentino pagando 36 milioni, ma difficilmente l’operazione andrà in porto.

JORGINHO - Non dovrebbe seguire Maurizio Sarri nell’avventura juventina, invece, il regista Jorghino.

In bianconero quel compito, se come tutto porta ormai a credere sarà lui l’allenatore, Sarri lo affiderà a Miralem Pjanic. “Solo se dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile per il bosniaco la Juventus potrebbe poi chiedere Jorginho al Chelsea: considerando che i Blues hanno il mercato bloccato e che l’anno scorso hanno pagato il brasiliano 60 milioni, per convincerli servirebbe una proposta importante da parte bianconera”.