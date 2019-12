Tuttosport - I 'ribelli' Mertens e Callejon esclusi: scelta tecnica o indicazione societaria?

Squilibrio evidente tra il Napoli di Champions e quello del campionato. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul rendimento altalenante degli azzurri: "E’ troppo evidente lo squilibrio di questa squadra, imbattuta in Champions e capace di togliere 4 punti ai campioni d’Europa del Liverpool, con un’altra che non faceva così male dopo 14 giornate dal 2010. E le colpe di Ancelotti sono note da tempo per una pazza girandola di formazioni e uomini, manifestatasi anche ieri con un 4-3-3 che avrà avuto l’effetto di creare ancora più confusione per una squadra che ha perso tutti i punti di riferimento. Due di questi, Mertens e Callejon, cioè i due “ribelli” a scadenza di contratto sono stati esclusi anche ieri: scelta tecnica o indicazione societaria? Fa notizia che lo spagnolo resti in panchina per la seconda gara di fila e non era mai successo durante i suoi 7 anni in maglia azzurra".