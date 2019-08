Tuttosport - Icardi, Juve ipotesi più accreditata: strategia 'alla ADL', Napoli fermo

Il quotidiano Tuttosport torna sul nome di Mauro Icardi e spiega come la Juventus ad oggi resti ancora la prima e più accreditata squadra per il futuro dell'argentino. La situazione nerazzurra del giocatore non è cambiata, con l'Inter che non ha intenzione di reintegrarlo nei piani tecnici di Conte. Il Napoli potrebbe tornare a farsi vivo, mentre la Roma non è opzione da prendere in considerazione. Resta come detto la Juve, che a fine agosto potrebbe fare un'offerta al ribasso da 40 milioni a fronte della richiesta interista di 75. E Marotta, se ancora disponibile, potrebbe tornare a chiedere lo scambio con Paulo Dybala.