Tuttosport - Icardi, la Juve ci proverà con l'Inter ad agosto dopo due cessioni

Dopo Ferragosto la Juventus si lancerà all'assalto di Mauro Icardi. A meno che non si presenti un club pronto a soffiare l'argentino ai bianconeri in questi giorni (Napoli), come riporta Tuttosport, il tavolo sembra infatti già apparecchiato a dovere.

Contatti costanti - Non direttamente, ma attraverso degli intermediari la Juve tiene così sempre vivi i contatti con l'entourage di 'Maurito'. Ormai abbandonato a sé stesso e a lavoro in solitaria insieme al tecnico Daniele Bernazzani alla Pinetina.

2x1 - La strategia di Paratici è chiara: cedere e aspettare fiducioso, pronto al colpo vincente. A lasciare il posto a Icardi nella rosa di Sarri sarebbero nello specifico Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, con un 2x1 che rivoluzionerebbe l'attacco.