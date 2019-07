Tuttosport - Icardi si avvicina, Giuntoli in contatto quotidiano con Wanda Nara

"Il Napoli si avvicina ad Icardi". Così titola l'edizione odierna di Tuttosport nella pagina dedicata agli azzurri, con Raffaele Auriemma che scrive: "In casa Napoli si spera, invece, nell’esito positivo della operazione Icardi. Il club azzurro non molla la presa, il ds Giuntoli è in contatto telefonico quotidiano con l’agente e moglie del calciatore, Wanda Nara, e aspetta il momento giusto per entrare a gamba testa. Di mezzo c’è la Juventus ed è una tentazione troppo forte per l’argentino, ma il Napoli non si dà per vinto provando a convincere Icardi della bontà del progetto azzurro"