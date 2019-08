Tuttosport - Idea Sanson per la mediana, il Marsiglia spara alto

Il Napoli sulle tracce di Morgan Sanson, centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Intanto la società partenopea continua a monitorare il mercato: oltre a lavorare per portare in azzurro uno tra Hirving Lozano, James Rodriguez e Mauro Icardi, ha individuato un nome nuovo per il centrocampo: il 24enne Morgan Sanson dell’Olympique Marsiglia, valutazione inferiore ai 30 milioni".