Tuttosport - Il Genoa sogna Lozano in prestito, ma servirebbe accordo sull'ingaggio

Il sogno (quasi irrealizzabile) del Genoa si chiama Hirving Lozano. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che parla del messicano e dell'idea nata in casa rossoblu per provare a convincere il Napoli a girare in prestito l'ex Psv: "L’altro esterno nel mirino del Grifone, quasi un sogno, è il messicano Lozano del Napoli che cerca spazio per giocare con continuità. Tanti i club che si sarebbero interessati a lui tra questi anche il Genoa che è pronto ad offrirgli un posto da titolare con la formula del prestito, trovando un accordo sull’ingaggio non alla portata dei rossoblù".