Tuttosport - Il Napoli è esploso anche grazie al mercato, presi titolari e non solo nuove riserve

Il Napoli è sulla bocca di tutti, scrive quest'oggi Tuttosport sottolineando che la squadra di Ancelotti dopo la vittoria in Champions ha convinto anche gli scettici. Il Napoli è esploso, facendo quello step voluto da Ancelotti e reso possibile da un mercato volto all'acquisto di titolari e non più riserve al livello di quelli già in rosa e destinati solo alla panchina. Ma basteranno? La risposta arriverà già dall'atteggiamento di Lecce che andrà a confermare o sminuire l'ultima vittoria. Le grandi squadre - si legge - non guardano in faccia all'avversario, che si chiami Liverpool o Lecce. Poco importa, conta solo vincere tenendo la stessa determinazione.