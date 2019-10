Tuttosport: "Il Napoli si ritrovi e faccia capire a Inter e Juve che per lo scudetto c'è"

Il Napoli deve ritrovarsi, specie nella fase realizzativa. Dovrà farlo a Torino, un campo a dir poco complicato. E dovrà farlo nella stessa giornata in cui si disputa il big match tra Inter e Juventus. Battere il Toro vorrebbe dire anche mandare un messaggio alle prime due della classe, come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Allora sì, il silenzio è d’oro specie adesso che squadra e allenatore dovranno ritrovare coesione, affiatamento, unità di intenti e quello spirito da battaglia che raramente si è potuto ammirare nel corso di questa gestione tecnica. Gli azzurri hanno perso punti pesanti contro Juve e Cagliari, cosa che vorranno evitare stavolta tentando il colpaccio per spiegare ad Inter e Juve che no, il Napoli ancora non ha ammainato la bandiera nella direzione dello scudetto. Soprattutto se a San Siro il big match dovesse finire in parità, la squadra di Ancelotti potrebbe approfittarne per portarsi a -4 dalla vetta".