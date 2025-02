Tuttosport - Inter, mercato flop: Zielinski sta confermando la flessione vista al Napoli

Il mercato estivo dell'Inter finisce sotto accusa su Tuttosport. La squadra dall'età media più alta dal 1994-95 in casa nerazzurra, 30 anni e 306 giorni, è stata rafforzata con giocatori di prospettiva come Palacios, quasi mai sceso in campo, con Josep Martinez per il quale sono stati spesi 15 milioni di euro per fargli fare il secondo senza mai utilizzarlo e con i due parametri zero, Zielinski e Taremi.

Il primo sta mostrando una flessione già vista al Napoli, il secondo paga la mancanza del posto fisso che aveva sempre avuto al Porto. Il peccato più grave? Secondo il quotidiano non aver preso un attaccante che salti l'uomo (il sogno era Gudmundsson), per garantire una soluzione tattica in più. L'unica punta ad avere questa qualità è Correa, ma è la quinta opzione di Inzaghi in avanti.