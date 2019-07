Tuttosport - James, ADL apre al prestito oneroso a 10mln ma senza obbligo di riscatto

De Laurentiis non si è nascosto ieri, durante l'intervista rilasciata ai cronisti presenti in Trentino. Diverse dichiarazioni interessanti, come quelle riguardanti James Rodriguez: il patron ha lasciato intendere che l'operazione sarebbe gradita ma soltanto in prestito. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il patron del Napoli avrebbe messo in preventivo l'arrivo del colombiano all'ombra del Vesuvio soltanto in prestito oneroso a dieci mln, senza contemplare l'obbligo di riscatto.