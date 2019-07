Tuttosport - James, ADL manda un messaggio a Real e Ancelotti: non sarà il Napoli a cedere

«James è nei nostri cuori e soprattutto nel cuore di chi l’ha allenato meglio di chiunque altro, Ancelotti. Il problema di James è che bisogna fare i conti col Real Madrid. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle ingiuste richieste di Florentino Perez e non abbiamo fretta perché la nostra squadra è già molto forte». Così nell’intervista di ieri concessa a radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa per James Rodriguez. L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito: “Lucido come sempre il patron azzurro, ha lanciato un chiaro messaggio al Real ed un altro ad Ancelotti: non sarà il Napoli a cedere”.

LA TRATTATIVA - Il quotidiano va nel dettaglio della trattativa: “De Laurentiis ribadisce la sua intenzione di accontentare la richiesta di Ancelotti, senza però strapagare un talento, neanche più giovanissimo". Le posizioni sono chiare: il Real vuole una cifra tra i 42 e i 50 milioni per la cessione a titolo definitivo. Il Napoli lo vuole per un anno, in prestito e solo in diritto di riscatto. "Investire più di 40 milioni per un 27enne, non rientra nella politica societaria di De Laurentiis che ha messo le cose in chiaro”, conclude Tuttosport. .