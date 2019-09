Tuttosport - Juve, per espandersi nel mercato asiatico giocherà 5 volte alle 15 fino a Natale

Da questa sosta di settembre a quella di natale, la Juventus giocherà cinque volte alle 15 (quattro volte di sabato e una di domenica). Secondo Tuttosport non è nulla di casuale, bensì una strategia di marketing ben precisa. Giocare alle 15, infatti, significa poter offrire dirette a orari umani anche al mercato asiatico. Ecco spiegato, dunque: giocare alle 15 permetterà al club torinese di far crescere il marchio in Asia, di avere maggiori introiti da quel mercato. Già in estate la crescente passione dei tifosi asiatici, alimentata dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, era stata palese. E, per questo, la Juventus vuole provare ad aumentare i ricavi, fondamentali per essere protagonisti a livello globale e per avvicinarsi alle superpotenze europee.