Tuttosport - Juve piomba su Hysaj, ma serve sconto: Agnelli non sborserà mai i 50 mln della clausola

La Juventus pronta a farsi avanti per Hysaj in caso di arrivo (ormai scontato) di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport: "A proposito di Napoli, un altro candidato è Elseid Hysaj, lanciato da Sarri nell’Empoli e titolare inamovibile anche durante i tre anni in cui il tecnico ha guidato i partenopei. Uno status venuto mento dopo l’arrivo di Ancelotti, tanto che adesso il venticinquenne albanese è pronto a lasciare il club azzurro (l’Atletico è in pressing). La sua clausola però è da 50 milioni: molto, ma molto, difficile che la Juventus arrivi a tanto, non facile trattare con De Laurentiis a cifre più basse".